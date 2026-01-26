Ига Швёнтек, AO-2026: результаты матчей 26 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 26 января, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела матч четвёртого круга на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Иги Швёнтек до титула.
Результаты Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:
- 1/64 финала: Ига Швёнтек — Юань Юэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3;
- 1/32 финала: Ига Швёнтек — Мари Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:3;
- 1/16 финала: Ига Швёнтек — Анна Калинская (Россия, 31) — 6:1, 1:6, 6:1;
- 1/8 финала: Ига Швёнтек — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:0, 6:3.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
- 1/4 финала: Ига Швёнтек — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).
Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:
- полуфинал: Аманда Анисимова (США, 4);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
