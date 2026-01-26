Синнер стал вторым в истории игроком, выигравшим во всех 18 матчах у соотечественников

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер стал вторым в истории теннисистом, которому удалось выиграть все 18 матчей у своих соотечественников. Он повторил достижение аргентинца Гильермо Виласа.

Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между Янником Синнером и его соотечественником Лучано Дардери, занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Синнер сыграет с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Каспер Рууд (Норвегия). Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является именно Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.