Селиваненко: соперники Медведева и Андреевой на Australian Open были объективно сильнее
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что соперники, которым российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли свои встречи в четвёртом круге Australian Open — 2026, были объективно сильнее россиян в день матча.
Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену, Андреева уступила украинке Элине Свитолиной.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я не сторонник обобщений в теннисе. У каждого своя карьера и свои обстоятельства. Даниил Медведев и Мирра Андреева свои матчи проиграли соперникам, которые в этот день были объективно сильнее. Даниил сам всё откровенно высказал после матча», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
