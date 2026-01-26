Селиваненко: соперники Медведева и Андреевой на Australian Open были объективно сильнее

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что соперники, которым российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли свои встречи в четвёртом круге Australian Open — 2026, были объективно сильнее россиян в день матча.

Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену, Андреева уступила украинке Элине Свитолиной.

«Я не сторонник обобщений в теннисе. У каждого своя карьера и свои обстоятельства. Даниил Медведев и Мирра Андреева свои матчи проиграли соперникам, которые в этот день были объективно сильнее. Даниил сам всё откровенно высказал после матча», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.