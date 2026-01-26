Скидки
Селиваненко: соперники Медведева и Андреевой на Australian Open были объективно сильнее

Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что соперники, которым российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли свои встречи в четвёртом круге Australian Open — 2026, были объективно сильнее россиян в день матча.

Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену, Андреева уступила украинке Элине Свитолиной.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я не сторонник обобщений в теннисе. У каждого своя карьера и свои обстоятельства. Даниил Медведев и Мирра Андреева свои матчи проиграли соперникам, которые в этот день были объективно сильнее. Даниил сам всё откровенно высказал после матча», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

