Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 50 победами на хардовых ТБШ со времён Возняцки

Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 50 победами на хардовых ТБШ со времён Возняцки
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, одержавшей 50 побед на хардовых кортах турниров «Большого шлема» с 2014 года. Она повторила достижение чемпионки Australian Open — 2018, датчанки Каролины Возняцки после победы в матче четвёртого круга мэйджора в Австралии.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Мэддисон Инглис
168
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Сегодня, 26 января, Швёнтек обыграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис, занимающую в рейтинге WTA 168-ю строчку, и стала последней четвертьфиналисткой турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Швёнтек.

В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Материалы по теме
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android