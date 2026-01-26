Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 50 победами на хардовых ТБШ со времён Возняцки
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, одержавшей 50 побед на хардовых кортах турниров «Большого шлема» с 2014 года. Она повторила достижение чемпионки Australian Open — 2018, датчанки Каролины Возняцки после победы в матче четвёртого круга мэйджора в Австралии.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
168
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Сегодня, 26 января, Швёнтек обыграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис, занимающую в рейтинге WTA 168-ю строчку, и стала последней четвертьфиналисткой турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Швёнтек.
В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
