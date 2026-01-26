Скидки
Теннис

Определились четвертьфиналистки Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде

Комментарии

Сегодня, 26 января, завершились матчи четвёртого круга турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. Стали известны фамилии всех четвертьфиналисток турнира.

В последнем матче четвёртого круга вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одолела представительницу Австралии Мэддисон Инглис (6:0, 6:3). Также в понедельник сыграли пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и бельгийка Элисе Мертенс (21-е место в рейтинге WTA), победа осталась за Рыбакиной (6:1, 6:3).

Четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова оказалась сильнее китаянки Ван Синьюй – 7:6 (7:4), 6:4. В матче двух американок между Джессикой Пегулой и действующей чемпионкой турнира Мэдисон Киз победу одержала Пегула со счётом 6:3, 6:4.

Днём ранее первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла канадку Викторию Мбоко (6:1, 7:6 (7:1), американка Ива Йович одолела казахстанку Юлию Путинцеву (6:0, 6:1). Ещё одна американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над чешкой Каролиной Муховой (6:1, 3:6, 6:3), а украинка Элина Свитолина оказалась сильнее россиянки Мирры Андреевой со счётом 6:2, 6:4.

Таким образом, в четвертьфинале Australian Open — 2026 пройдут следующие матчи:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Ива Йович (США, 29);
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • Кори Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 12);
  • Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4).
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
