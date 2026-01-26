Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: на AO Селехметьева показала, что способна играть на равных с лидерами

Селиваненко: на AO Селехметьева показала, что способна играть на равных с лидерами
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отметил игру россиянки Оксаны Селехметьевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Если говорить об итогах, я бы отметил игру Оксаны Селехметьевой, для которой в Мельбурне случился долгожданный прорыв. Она показала, что способна играть на равных с лидерами», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

101-я ракетка мира Селехметьева не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В третьем круге турнира 23-летняя россиянка уступила в двух сетах 31-летней американской спортсменке Джессике Пегуле, занимающей шестую строчку рейтинга, со счётом 3:6, 2:6.

Материалы по теме
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android