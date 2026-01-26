Селиваненко: на AO Селехметьева показала, что способна играть на равных с лидерами

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отметил игру россиянки Оксаны Селехметьевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Если говорить об итогах, я бы отметил игру Оксаны Селехметьевой, для которой в Мельбурне случился долгожданный прорыв. Она показала, что способна играть на равных с лидерами», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

101-я ракетка мира Селехметьева не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В третьем круге турнира 23-летняя россиянка уступила в двух сетах 31-летней американской спортсменке Джессике Пегуле, занимающей шестую строчку рейтинга, со счётом 3:6, 2:6.