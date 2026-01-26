Скидки
Чесноков раскритиковал выступление российских теннисистов на Australian Open — 2026

Чесноков раскритиковал выступление российских теннисистов на Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что выступление российских теннисистов на Australian Open — 2026 оказалось провальным.

В одиночной сетке никто из россиян не прошёл дальше четвёртого круга. В 1/8 выбыли Даниил Медведев и Мирра Андреева.

«Выступление россиян на Australian Open слабое. Провалили! Надеялся, что хоть кто-то будет в 1/4 финала. Шнайдер сыграла хороший матч со Свитолиной. Было интересно, но чуть ей не повезло. У Андреевой же какая-то пассивность. Перспектив не вижу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина в одиночке!
Впервые с 2018 года в 1/4 финала Australian Open не будет ни одного россиянина в одиночке!
