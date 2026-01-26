Скидки
«Меня сильно зажало». Синнер — после победы над Дардери

«Меня сильно зажало». Синнер — после победы над Дардери
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 2
6 		6 7 7
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Это был непростой матч. Мы хорошие друзья вне корта, и с психологической точки зрения нам было трудно. В третьем сете у меня было несколько брейк-пойнтов, но я не смог их реализовать, а потом меня сильно зажало. Рад, что сумел завершить матч в трёх сетах», — сказал Синнер в интервью на корте.

Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между Янником Синнером и его соотечественником Лучано Дардери, занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

