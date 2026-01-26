«Меня сильно зажало». Синнер — после победы над Дардери

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Это был непростой матч. Мы хорошие друзья вне корта, и с психологической точки зрения нам было трудно. В третьем сете у меня было несколько брейк-пойнтов, но я не смог их реализовать, а потом меня сильно зажало. Рад, что сумел завершить матч в трёх сетах», — сказал Синнер в интервью на корте.

Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между Янником Синнером и его соотечественником Лучано Дардери, занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.