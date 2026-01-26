«Меня сильно зажало». Синнер — после победы над Дардери
Поделиться
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 2
|
|6
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Это был непростой матч. Мы хорошие друзья вне корта, и с психологической точки зрения нам было трудно. В третьем сете у меня было несколько брейк-пойнтов, но я не смог их реализовать, а потом меня сильно зажало. Рад, что сумел завершить матч в трёх сетах», — сказал Синнер в интервью на корте.
Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между Янником Синнером и его соотечественником Лучано Дардери, занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
14:05
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
12:59
-
12:58
-
12:54
-
12:44
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:11
-
11:53
-
11:39
-
11:27
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:57
-
09:54
-
09:51
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11
-
08:47
-
08:36
-
08:30