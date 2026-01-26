Рыбакина рассказала, чем особенно довольна в игре с Мертенс на Australian Open — 2026
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая в 1/8 Australian Open — 2026 соперницу из Бельгии Элисе Мертенс, рассказала, чем больше всего довольна в проведённой игре.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:35 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
– Довольна победой, считаю, сегодня я сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Рада выходу в четвертьфинал.
– Чем больше всего довольны?
– Движение было получше, чем в предыдущих матчах. Подача шла, сегодня было жарко, мячи летали. Были хорошие геймы на моей подаче, на приёме тоже играла неплохо. У меня было много возможностей на второй подаче, стараюсь это делать. В целом матч был хорошим, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с польской спортсменкой Игой Швёнтек (вторая ракетка мира).
