Рыбакина рассказала, чем особенно довольна в игре с Мертенс на Australian Open — 2026

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая в 1/8 Australian Open — 2026 соперницу из Бельгии Элисе Мертенс, рассказала, чем больше всего довольна в проведённой игре.

– Довольна победой, считаю, сегодня я сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Рада выходу в четвертьфинал.

– Чем больше всего довольны?

– Движение было получше, чем в предыдущих матчах. Подача шла, сегодня было жарко, мячи летали. Были хорошие геймы на моей подаче, на приёме тоже играла неплохо. У меня было много возможностей на второй подаче, стараюсь это делать. В целом матч был хорошим, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с польской спортсменкой Игой Швёнтек (вторая ракетка мира).