Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 26 января, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, AO-2026: результаты матчей 26 января, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер провёл четвёртый матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула победителя четырёх ТБШ.

Результаты Янника Синнера на Australian Open — 2026:

первый круг: Янник Синнер (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:1 (на отказе соперника);
второй круг: Янник Синнер (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2;
третий круг: Янник Синнер (Италия) — Эллиот Спиццирри (США) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4;
1/8 финала: Янник Синнер (Италия) – Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:2).

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/4 финала: Бен Шелтон (США) — Каспер Рууд (Норвегия);

Возможная сетка Янника Синнера на Australian Open — 2026:

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия);
финал: Карлос Алькарас (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
Синнер и Швёнтек — в 1/4 финала АO! Рыбакина и Звонарёва тоже победили. Как это было
Синнер и Швёнтек — в 1/4 финала АO! Рыбакина и Звонарёва тоже победили. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android