Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Каспер Рууд, результат матча 26 января 2026, счет 3:1, 4-й круг Аustralian Open — 2026

Бен Шелтон обыграл Каспера Рууда в матче за выход в четвертьфинал Australian Open
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В четвёртом круге он обыграл норвежца Каспера Рууда (13-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 12:50 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Рууда девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Медведев впервые проиграл сет со счётом 0:6 на турнирах «Большого шлема»
Истории
Медведев впервые проиграл сет со счётом 0:6 на турнирах «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android