Бен Шелтон обыграл Каспера Рууда в матче за выход в четвертьфинал Australian Open

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В четвёртом круге он обыграл норвежца Каспера Рууда (13-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Рууда девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.