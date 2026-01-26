Бен Шелтон обыграл Каспера Рууда в матче за выход в четвертьфинал Australian Open
Поделиться
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В четвёртом круге он обыграл норвежца Каспера Рууда (13-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 12:50 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Рууда девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Комментарии
- 26 января 2026
-
15:40
-
15:30
-
14:42
-
14:05
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
12:59
-
12:58
-
12:54
-
12:44
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:11
-
11:53
-
11:39
-
11:27
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:57
-
09:54
-
09:51
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11