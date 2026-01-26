Скидки
Теннис

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты девятого игрового дня

Сегодня, 26 января, завершились матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/8 финала. Результаты 26 января:

  • Джессика Пегула (США, 6) – Мэдисон Киз (США, 9) — 6:3, 6:4;
  • Ван Синьюй (Китай) – Аманда Анисимова (США, 4) — 6:7 (4:7), 4:6;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — 6:1, 6:3;
  • Мэддисон Инглис (Австралия, Q) – Ига Швёнтек (Польша, 2) — 0:6, 3:6.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

