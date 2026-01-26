Скидки
Андрей Чесноков: с такой игрой не вижу у Андреевой перспектив и будущего

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о перспективах 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«У Мирры был матч с Русе. Я говорил Кафельникову: «С такой игрой нет будущего». Выключил теннис — мне было неинтересно. Игру вела Русе, выигрывала мячи, но и ошибалась. Мирра играла пассивно. Может, результат потрясающий, но с такой игрой не вижу перспектив и будущего. Не вижу, чтобы Мирра двигалась дальше по рейтингу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
