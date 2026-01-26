Скидки
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом Australian Open — 2026?

Сегодня, 26 января, завершились матчи четвёртого круга на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. Борьбу за титул продолжают восемь игроков. В основной сетке соревнований не осталось ни одного россиянина. Своё выступление завершили Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Кто станет чемпионом Australian Open — 2026?

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

