Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты девятого игрового дня

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты девятого игрового дня
В понедельник, 26 января, состоялись три матча стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Четвёртый круг. Результаты на 26 января:

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Тейлор Фриц (США, 9) — 6:2, 7:5, 6:4;

Лучано Дардери (Италия, 22) — Янник Синнер (Италия, 2) — 1:6, 3:6, 6:7;

Бен Шелтон (США, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
