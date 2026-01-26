«Почему нет?» Рыбакина — о переходах россиян под флаг Узбекистана

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась воспоминаниями о своей смене спортивного гражданства и оценила факт переходов российских теннисистов под флаг Узбекистана.
В четвёртом круге Australian Open — 2026 Рыбакина обыграла бельгийку Элисе Мертенс.
— Насколько вашей карьере помог переход под флаг Казахстана?
— Это было уже давно. Я тогда только закончила школу и решала, что делать дальше – поехать учиться в США или продолжать играть на профессиональном уровне. Финансово это было нелегко. Помню, что я играла на турнире WTA, добилась хорошего результата, они меня увидели там, так мы и встретились. Я благодарна Казахстану и нашей федерации за помощь и поддержку. Я уже долгое время представляю Казахстан, выиграла много титулов, всегда здорово возвращаться туда и видеть маленьких детей, которые на тебя равняются. И в целом думаю, что теннис в Казахстане заметно вырос.
— Узбекистан сейчас делает примерно то же самое, трое россиян перешли под их флаг. Думаете, для них это может так же сработать?
— Не знаю, что происходит в Узбекистане, знаю только, что игроки перешли под их флаг. Конечно, если у них есть возможность прибавить и так же начать получать отличные результаты в теннисе, почему нет? Сейчас они набирают игроков, и в будущем теннис может заметно вырасти в Узбекистане, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
