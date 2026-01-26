Скидки
Определились четвертьфиналисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Определились четвертьфиналисты Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде
Сегодня, 26 января, завершились матчи четвёртого круга турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде. Стали известны все участники 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами игроков, которые продолжают борьбу за титул в Мельбурне.

Australian Open (м), мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала:

  • Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия);
  • Александр Зверев (Германия) — Лёнер Тьен (США);
  • Лоренцо Музетти (Италия) — Новак Джокович (Сербия);
  • Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Синнер и Швёнтек — в 1/4 финала АO! Рыбакина и Звонарёва тоже победили. Как это было
