Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина рассказала, как проводит свободное время в Мельбурне

Рыбакина рассказала, как проводит свободное время в Мельбурне
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась, как проводит свободное время в Мельбурне во время Australian Open.

В четвёртом круге Australian open — 2026 Рыбакина обыграла бельгийку Элисе Мертенс.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:35 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

— Во время юниорского АО вы подружились с местной семьёй, они приходят сейчас на ваши матчи?
— Когда я впервые сюда приехала, то была одна, играла на юниорском АО, уступила, но встретила эту семью. После турнира я у них гостила около недели, они показали мне Мельбурн. Это приятные воспоминания, сейчас, когда приезжаю сюда, у меня нет времени куда-то ходить. Мы с ними на связи, их дети растут, время бежит. Отличные воспоминания и у нас хорошие взаимоотношения.

— Во время турнира стараетесь куда-то выходить, кофе попить, например? Или сидите в отеле?
— Особо никуда не хожу, особенно в этом году. По большей части только на корты и в отеле бываю, ем в номере. Немного скучновато (улыбается). Но перед турниром у меня было свободное время, я провела его с друзьями и этой семьёй. А сейчас всё довольно скучно, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Если у Узбекистана будет результат от перехода россиян, почему нет?» Рыбакина — на АО
«Если у Узбекистана будет результат от перехода россиян, почему нет?» Рыбакина — на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android