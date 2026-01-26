Рыбакина рассказала, как проводит свободное время в Мельбурне

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась, как проводит свободное время в Мельбурне во время Australian Open.
В четвёртом круге Australian open — 2026 Рыбакина обыграла бельгийку Элисе Мертенс.
— Во время юниорского АО вы подружились с местной семьёй, они приходят сейчас на ваши матчи?
— Когда я впервые сюда приехала, то была одна, играла на юниорском АО, уступила, но встретила эту семью. После турнира я у них гостила около недели, они показали мне Мельбурн. Это приятные воспоминания, сейчас, когда приезжаю сюда, у меня нет времени куда-то ходить. Мы с ними на связи, их дети растут, время бежит. Отличные воспоминания и у нас хорошие взаимоотношения.
— Во время турнира стараетесь куда-то выходить, кофе попить, например? Или сидите в отеле?
— Особо никуда не хожу, особенно в этом году. По большей части только на корты и в отеле бываю, ем в номере. Немного скучновато (улыбается). Но перед турниром у меня было свободное время, я провела его с друзьями и этой семьёй. А сейчас всё довольно скучно, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
