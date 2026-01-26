«Ради таких матчей играешь в теннис». Шелтон — о встрече с Синнером на АО-2026

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал предстоящий поединок с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Именно ради таких матчей и играешь в теннис. Я хотел снова оказаться здесь, получить ещё один шанс, исправить то, что не получилось в прошлом году, и выложиться на полную. Как я уже говорил, я поставил перед собой много целей и многое нужно доказать. Надеюсь, вы придёте через два дня. Я буду готов», — сказал Шелтон в интервью на корте.

В четвёртом круге Бен одолел норвежца Каспера Рууда (13-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.