«Ради таких матчей играешь в теннис». Шелтон — о встрече с Синнером на АО-2026
Поделиться
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал предстоящий поединок с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Именно ради таких матчей и играешь в теннис. Я хотел снова оказаться здесь, получить ещё один шанс, исправить то, что не получилось в прошлом году, и выложиться на полную. Как я уже говорил, я поставил перед собой много целей и многое нужно доказать. Надеюсь, вы придёте через два дня. Я буду готов», — сказал Шелтон в интервью на корте.
В четвёртом круге Бен одолел норвежца Каспера Рууда (13-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
17:10
-
16:56
-
16:51
-
16:30
-
16:29
-
16:02
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
14:42
-
14:05
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
12:59
-
12:58
-
12:54
-
12:44
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:11
-
11:53
-
11:39
-
11:27
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:29
-
10:20