«Её теннис великолепен». Швёнтек — о матче с Рыбакиной в четвертьфинале АО-2026

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.
«Я бы не сказала, что история противостояний имеет значение. Даже когда кто-то из нас выигрывал, это всегда был тяжёлый матч. Так что нет смысла задумываться, кто выиграл последние матчи или как это было. Каждый матч — это отдельная история. В каждом поединке она была сильной. Её теннис, безусловно, великолепен. Мне нужно быть готовой на 100%, идти на риск и использовать свой опыт, а также знания, полученные в предыдущих матчах», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Сегодня, 26 января, Швёнтек обыграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис, занимающую в рейтинге WTA 168-ю строчку, и стала последней четвертьфиналисткой турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Швёнтек.
