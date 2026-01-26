Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Её теннис великолепен». Швёнтек — о матче с Рыбакиной в четвертьфинале АО-2026

«Её теннис великолепен». Швёнтек — о матче с Рыбакиной в четвертьфинале АО-2026
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я бы не сказала, что история противостояний имеет значение. Даже когда кто-то из нас выигрывал, это всегда был тяжёлый матч. Так что нет смысла задумываться, кто выиграл последние матчи или как это было. Каждый матч — это отдельная история. В каждом поединке она была сильной. Её теннис, безусловно, великолепен. Мне нужно быть готовой на 100%, идти на риск и использовать свой опыт, а также знания, полученные в предыдущих матчах», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Сегодня, 26 января, Швёнтек обыграла представительницу Австралии Мэддисон Инглис, занимающую в рейтинге WTA 168-ю строчку, и стала последней четвертьфиналисткой турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Швёнтек.

Материалы по теме
«Если у Узбекистана будет результат от перехода россиян, почему нет?» Рыбакина — на АО
«Если у Узбекистана будет результат от перехода россиян, почему нет?» Рыбакина — на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android