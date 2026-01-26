Андрей Чесноков: для Тьена матч с Медведевым на АО был одним из лучших в карьере

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что для американского теннисиста Лёнера Тьена матч на Australian Open — 2026 с россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:0, 6:3) был одним из лучших в карьере.

«Тьен играл невероятно! Ощущение, что у него не было нервов. Ну всё получалось — хорошо двигался, направлял мяч в самые неудобные места для Дани. Не знаю, что произошло с Медведевым. Может, не восстановился после пяти сетов. Тьен был сильнее. Даниил не смог переломить матч. Думаю, это был один из лучших матчей Тьена в карьере. Когда теннисист играет на такой лёгкости, сложно что-то противопоставить», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.