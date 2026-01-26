Швёнтек — самая молодая после Уильямс, кто вышел в 1/4 финала на шести ТБШ подряд
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой спортсменкой, вышедшей в четвертьфинал на шести мэйджорах подряд в женском одиночном разряде, со времён американки Серены Уильямс в период с «Ролан Гаррос» — 2002 по Уимблдон-2003.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
168
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Сегодня, 26 января, Швёнтек в четвёртом круге Australian Open — 2026 обыграла австралийку Мэддисон Инглис со счётом 6:0, 6:3. Польская теннисистка выходила в 1/4 финала турниров «Большого шлема» с US Open — 2024.
За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Ига Швёнтек поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
