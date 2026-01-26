Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — самая молодая после Уильямс, кто вышел в 1/4 финала на шести ТБШ подряд

Швёнтек — самая молодая после Уильямс, кто вышел в 1/4 финала на шести ТБШ подряд
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой спортсменкой, вышедшей в четвертьфинал на шести мэйджорах подряд в женском одиночном разряде, со времён американки Серены Уильямс в период с «Ролан Гаррос» — 2002 по Уимблдон-2003.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Мэддисон Инглис
168
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Сегодня, 26 января, Швёнтек в четвёртом круге Australian Open — 2026 обыграла австралийку Мэддисон Инглис со счётом 6:0, 6:3. Польская теннисистка выходила в 1/4 финала турниров «Большого шлема» с US Open — 2024.

За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Ига Швёнтек поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
Материалы по теме
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android