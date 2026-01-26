Синнер вышел в 9-й подряд четвертьфинал ТБШ. Более молодыми этого добились только 2 игрока

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в девятый подряд четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Это произошло сегодня, 26 января. Синнер (2) стал четвертьфиналистом Australian Open (в третий раз подряд), в 1/8 финала со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) обыграв соотечественника Лучано Дардери (22).

Синнер (24 года 155 дней) стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось дойти до четвертьфиналов ТБШ девять и более раз подряд в одиночном разряде среди мужчин, сообщает Opta Ace. В более молодом возрасте этого добились только американец Пит Сампрас (22 года 285 дней) и серб Новак Джокович (24 года 29 дней).

По этому показателю Синнер обошёл швейцарца Роджера Федерера (24 года 322 дня) и испанца Рафаэля Надаля (26 лет 87 дней).