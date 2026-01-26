Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было невозможно соревноваться, не думая о боли». Фриц — о причинах поражения на AO-2026

«Было невозможно соревноваться, не думая о боли». Фриц — о причинах поражения на AO-2026
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал поражение в четвёртом круге Australian Open — 2026. Он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7, 4:6.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«После встречи второго круга у меня болело одно колено. В матче с Вавринкой у меня также были проблемы с косой мышцей живота, что мешало мне принимать подачу и плавно выполнять удар слева. Во время разминки я чувствовал себя хорошо, принимал много противовоспалительных препаратов, но как только начался матч, я заметил, что что-то идёт не так. Мне было невозможно соревноваться, не думая о боли, которую я испытывал», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Материалы по теме
«Это в первую очередь урок». Музетти — о предстоящем матче с Джоковичем на AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android