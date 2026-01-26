«Было невозможно соревноваться, не думая о боли». Фриц — о причинах поражения на AO-2026
Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал поражение в четвёртом круге Australian Open — 2026. Он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (пятый в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7, 4:6.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«После встречи второго круга у меня болело одно колено. В матче с Вавринкой у меня также были проблемы с косой мышцей живота, что мешало мне принимать подачу и плавно выполнять удар слева. Во время разминки я чувствовал себя хорошо, принимал много противовоспалительных препаратов, но как только начался матч, я заметил, что что-то идёт не так. Мне было невозможно соревноваться, не думая о боли, которую я испытывал», — приводит слова Фрица Punto de Break.
