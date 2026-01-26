Первые шесть сеяных мужчин и женщин впервые одновременно вышли в 1/4 финала ТБШ

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 первые шесть сеяных в женском и мужском одиночном разрядах впервые в Открытую эру вышли в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce.

Теннис. Australian Open — 2026. Четвертьфиналы:

Мужчины:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6);

Александр Зверев (Германия, 3) — Лёнер Тьен (США, 25);

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 4);

Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 8).

Женщины:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Ива Йович (США, 29);

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 2);

Кори Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 12);

Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4).