Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Красотка!» Турсунов — о выходе 41-летней Звонарёвой в 1/4 финала парного Australian Open

«Красотка!» Турсунов — о выходе 41-летней Звонарёвой в 1/4 финала парного Australian Open
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на то, что бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала Australian Open – 2026 в парном разряде.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:15 МСК
Эйжа Мухаммад
США
Эйжа Мухаммад
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Э. Мухаммад Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		3 6
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва

«У Веры Звонаревой всё хорошо. Уже три пройденных круга в паре. Если выиграет следующий, то вернётся обратно в топ-100 пары [парного рейтинга]. Красотка!!!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

На турнире Звонарёва выступает с представительницей Японии Эной Сибахарой. За выход в полуфинал теннисистки сразятся с дуэтом из Австралии Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (WC).

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Материалы по теме
41-летняя Звонарёва — в четвертьфинале парного AO! 14 лет назад она завоевала титул
41-летняя Звонарёва — в четвертьфинале парного AO! 14 лет назад она завоевала титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android