«Красотка!» Турсунов — о выходе 41-летней Звонарёвой в 1/4 финала парного Australian Open
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на то, что бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала Australian Open – 2026 в парном разряде.
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:15 МСК
Эйжа Мухаммад
Эрин Рутлифф
Э. Мухаммад Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
«У Веры Звонаревой всё хорошо. Уже три пройденных круга в паре. Если выиграет следующий, то вернётся обратно в топ-100 пары [парного рейтинга]. Красотка!!!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
На турнире Звонарёва выступает с представительницей Японии Эной Сибахарой. За выход в полуфинал теннисистки сразятся с дуэтом из Австралии Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (WC).
