«Красотка!» Турсунов — о выходе 41-летней Звонарёвой в 1/4 финала парного Australian Open

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на то, что бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала Australian Open – 2026 в парном разряде.

«У Веры Звонаревой всё хорошо. Уже три пройденных круга в паре. Если выиграет следующий, то вернётся обратно в топ-100 пары [парного рейтинга]. Красотка!!!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

На турнире Звонарёва выступает с представительницей Японии Эной Сибахарой. За выход в полуфинал теннисистки сразятся с дуэтом из Австралии Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (WC).