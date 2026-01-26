Синнер одержал 18-ю подряд победу на AO. Это пятая в истории серия по продолжительности
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию побед на Открытом чемпионате Австралии до 18 матчей (за это время итальянцу дважды удалось завоевать титул в Мельбурне).
Свою 18-ю победу на AO Синнер (2) одержал сегодня, 26 января. Янник стал четвертьфиналистом Australian Open (в третий раз подряд), в 1/8 финала со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) обыграв соотечественника Лучано Дардери (22).
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 2
|
|6
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В Открытой эре (с 1968 года) только у четырёх теннисистов более продолжительные серии побед на AO, нежели у Синнера сейчас, сообщает Opta Ace. Благодаря победе над Дардери Синнер сравнялся по этому показателю с Джимом Курье, однако у Янника ещё есть шанс его улучшить.
- Новак Джокович (Сербия) – 33 победы подряд с 2019 по 2024 год.
- Андре Агасси (США) – 26 побед подряд с 2000 по 2004 год.
- Иван Лендл (США) – 20 побед подряд с 1989 по 1991 год.
- Роджер Федерер (Швейцария) – 19 побед подряд с 2006 по 2008 год.
- Джим Курье (США) – 18 побед подряд с 1992 по 1994 год.
