Синнер одержал 18-ю подряд победу на AO. Это пятая в истории серия по продолжительности

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию побед на Открытом чемпионате Австралии до 18 матчей (за это время итальянцу дважды удалось завоевать титул в Мельбурне).

Свою 18-ю победу на AO Синнер (2) одержал сегодня, 26 января. Янник стал четвертьфиналистом Australian Open (в третий раз подряд), в 1/8 финала со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) обыграв соотечественника Лучано Дардери (22).

В Открытой эре (с 1968 года) только у четырёх теннисистов более продолжительные серии побед на AO, нежели у Синнера сейчас, сообщает Opta Ace. Благодаря победе над Дардери Синнер сравнялся по этому показателю с Джимом Курье, однако у Янника ещё есть шанс его улучшить.