Экс-тренер Серены и Шараповой заявил, что подача Рыбакиной — лучшая из всех, что он видел

Бывший тренер Серены Уильямс, Марии Шараповой и Энди Роддика, член Зала славы тенниса Рик Макки восхитился подачей чемпионки Уимблдона-2022, пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

«Рыбакина обладает лучшей с точки зрения биомеханики подачей, которую я когда-либо видел в WTA-туре. Толчок ногами запускает ракетку в нужный момент, что контринтуитивно, и ракетка остаётся на ударной стороне у правой лопатки. Угол снижения мяча позволяет ей находить такие углы, которых мы просто не видели, и её соперницы тоже их не видят. Бум!» — написал Макки на своей странице в соцсети.

Ранее Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open — 2026, разгромив бельгийку Элисе Мертенс.