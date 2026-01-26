Четыре американки впервые с 2001 года пробились в 1/4 финала на Australian Open

Четыре американские теннисистки пробились в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде впервые с 2001 года. Тогда в 1/4 финала вышли пять представительниц США: Серена и Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Моника Селеш и Линдсей Дэвенпорт.

На Australian Open — 2026 за выход в полуфинал смогут побороться Кори Гауфф (третий номер посева), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (6) и Ива Йович (29).

Теннис. Australian Open — 2026. 1/4 финала. Женщины:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Ива Йович (США, 29);

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 2);

Кори Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 12);

Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4).