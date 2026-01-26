Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей 1/4 финала 27 января

В ночь с 26 на 27 января состоятся первые четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками десятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Расписание на 26 января (время московское):

05:30. Александр Зверев (Германия, 3) – Лёнер Тьен (США, 25).

12:30. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 6).

Отметим, что ни один российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию Australian Open — 2026.

Действующим чемпионом AO у мужчин является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Он проведёт свой четвертьфинальный матч в ночь с 27 на 28 января.