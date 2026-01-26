Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/4 финала 27 января

В ночь с 26 на 27 января пройдут матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков 10-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Расписание на 27 января (время московское):

3:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29);

11:00 — Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).