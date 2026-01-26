Бублик обратился к фанатам после лучшего в карьере выступления на Australian Open
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к болельщикам после своего выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
«Ребята, спасибо за поддержку и добрые пожелания. Пришло время обнулиться и вернуться в строй. Увидимся 6-7 февраля в Астане на Кубке Дэвиса.
До встречи в Астане, друзья!» — написал Бублик на своей странице в соцсети.
В Мельбурне Бублик дошёл до 1/8 финала, где со счётом 4:6, 1:6, 1:6 проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Несмотря на крупное поражение от де Минора, Бублик продемонстрировал лучшее в карьере выступление на Australian Open в одиночном разряде. Ранее он никогда не доходил до 1/8 финала соревнований.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|1
|
|6
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
