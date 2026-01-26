Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик обратился к фанатам после лучшего в карьере выступления на Australian Open

Бублик обратился к фанатам после лучшего в карьере выступления на Australian Open
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к болельщикам после своего выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Ребята, спасибо за поддержку и добрые пожелания. Пришло время обнулиться и вернуться в строй. Увидимся 6-7 февраля в Астане на Кубке Дэвиса.

До встречи в Астане, друзья!» — написал Бублик на своей странице в соцсети.

В Мельбурне Бублик дошёл до 1/8 финала, где со счётом 4:6, 1:6, 1:6 проиграл шестой ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Несмотря на крупное поражение от де Минора, Бублик продемонстрировал лучшее в карьере выступление на Australian Open в одиночном разряде. Ранее он никогда не доходил до 1/8 финала соревнований.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:15 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 1
6 		6 6
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Материалы по теме
«Зачем он в меня вцепился?» Бублик выругался по ходу матча с де Минором на AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android