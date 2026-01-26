«Это полезно». Янник Синнер высказался о том, что на AO игрокам запрещают фитнес-трекеры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к тому, что на мэйджорах игроков просят снимать фитнес-трекеры во время встречи. На Australian Open это, в частности, коснулось его, испанца Карлоса Алькараса и белоруски Арины Соболенко.

– Хотел спросить о фитнес-трекере, который был на тебе во время матча. Похоже, ты не знал, что такие устройства запрещены. Что произошло и почему, как ты понял, их нельзя использовать на турнирах «Большого шлема»?

– Мы используем такие трекеры для сбора определённых данных – не в режиме реального времени, а чтобы анализировать всё после матча. Это полезно и на тренировках: пульс, количество сгоревших калорий и другие показатели. Судья сразу спросил меня, что это за устройство. Я подтвердил, и он попросил снять – без проблем. Есть и другие варианты, например специальные жилеты, но мне они не очень комфортны, чувствуешь нагрузку на плечах. Однако правила есть правила, я их понимаю и буду соблюдать, — сказал Синнер на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал AO.