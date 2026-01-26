Музетти — третий игрок, родившийся после 2000 года, кто вышел в 1/4 финала на всех ТБШ
Пятая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал третьим игроком, родившимся после 2000 года, который вышел в четвертьфинал в мужском одиночном разряде на всех четырёх турнирах «Большого шлема», после Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
На Australian Open — 2026 в 1/8 турнира Музетти обыграл американца Тейлора Фрица (девятая ракетка мира) со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Далее итальянец встретится с титулованным сербом Новаком Джоковичем.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел немца Александра Зверева.
