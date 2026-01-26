Скидки
Главная Теннис Новости

Музетти — третий игрок, родившийся после 2000 года, кто вышел в 1/4 финала на всех ТБШ

Комментарии

Пятая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал третьим игроком, родившимся после 2000 года, который вышел в четвертьфинал в мужском одиночном разряде на всех четырёх турнирах «Большого шлема», после Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

На Australian Open — 2026 в 1/8 турнира Музетти обыграл американца Тейлора Фрица (девятая ракетка мира) со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Далее итальянец встретится с титулованным сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел немца Александра Зверева.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
