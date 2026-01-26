Синнер рассказал, как относится к тому, что Джокович вышел в 1/4 финала AO-2026 без борьбы

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open – 2026 без борьбы, на снятии чеха Якуба Меншика.

Джокович является потенциальным соперником Синнера в полуфинале AO. Однако для этого Новаку надо обыграть Лоренцо Музетти в четвертьфинале, а Яннику – Бена Шелтона.

– Знаю, что это не то, о чём вы сейчас беспокоитесь, но, как вы считаете, насколько может быть преимуществом тот факт, что Новак Джокович вышел в четвертьфинал без борьбы?

– Я не знаю. Я сейчас в четвертьфинале, у меня очень трудный следующий матч, как и у Новака. Есть положительные и отрицательные стороны. В этом спорте всякое может случиться. У него часто были довольно быстрые встречи. Иногда это может немного сбить ритм. В то же время это может дать вам немного больше энергии по сравнению с соперником.

Думаю, на самом деле это не сильно меняет общую картину. Я буду смотреть на свою ситуацию. У меня впереди трудный матч, очень сложный четвертьфинал. Я сосредоточусь на этом. Если я выйду в полуфинал, буду очень счастлив. Если нет — для меня это всё равно был отличный турнир «Большого шлема», — сказал Синнер на пресс-конференции.