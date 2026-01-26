Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер рассказал, как относится к тому, что Джокович вышел в 1/4 финала AO-2026 без борьбы

Синнер рассказал, как относится к тому, что Джокович вышел в 1/4 финала AO-2026 без борьбы
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open – 2026 без борьбы, на снятии чеха Якуба Меншика.

Джокович является потенциальным соперником Синнера в полуфинале AO. Однако для этого Новаку надо обыграть Лоренцо Музетти в четвертьфинале, а Яннику – Бена Шелтона.

– Знаю, что это не то, о чём вы сейчас беспокоитесь, но, как вы считаете, насколько может быть преимуществом тот факт, что Новак Джокович вышел в четвертьфинал без борьбы?
– Я не знаю. Я сейчас в четвертьфинале, у меня очень трудный следующий матч, как и у Новака. Есть положительные и отрицательные стороны. В этом спорте всякое может случиться. У него часто были довольно быстрые встречи. Иногда это может немного сбить ритм. В то же время это может дать вам немного больше энергии по сравнению с соперником.

Думаю, на самом деле это не сильно меняет общую картину. Я буду смотреть на свою ситуацию. У меня впереди трудный матч, очень сложный четвертьфинал. Я сосредоточусь на этом. Если я выйду в полуфинал, буду очень счастлив. Если нет — для меня это всё равно был отличный турнир «Большого шлема», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Истории
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android