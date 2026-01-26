Скидки
Янник Синнер встретился со своим двойником на Australian Open — 2026

Янник Синнер встретился со своим двойником на Australian Open — 2026
Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии – 2026 познакомила четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера с его двойником.

Синнер встретился с «Синнером» в коридоре после своего матча и сделал с ним совместное фото.

Фото: скриншот из видео

Ранее Синнер (2) стал четвертьфиналистом Australian Open (в третий раз подряд), в 1/8 финала со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) обыграв соотечественника Лучано Дардери (22).

Синнер является действующим обладателем титула на Открытом чемпионате Австралии. Его победная серия на этом турнире уже достигла 18 матчей (это пятый показатель в Открытой эре).

