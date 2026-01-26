Скидки
Анисимова — о вопросе про политику в США: это было явно для громкого заголовка и кликбейта

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова откровенно рассказала о своём отношении к политическому вопросу, который ей задали ранее на Australian Open – 2026.

«Да, я чувствую, что интернет — это, знаете ли, тяжело, и это часть работы, к чему я постепенно привыкла. И, конечно, бывают дни, когда это меня немного беспокоит, однако я говорю себе, что нормально расстраиваться или быть разочарованным, потому что в конце концов я человек. Но да, это может быть довольно сложно, однако это не стоит моей энергии и времени, и этому я научилась.

На моей недавней пресс-конференции я решила не отвечать на вопрос, который был явно задан для того, чтобы сделать громкий заголовок и кликбейт, – это моё право. Это не имело никакого отношения к моим политическим взглядам. То, что люди думают, будто знают моё мнение по важным вопросам, просто неправильно. Это неприятно, но я научилась с этим справляться», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Анисимову, в частности, спросили, как она себя чувствует, играя под американским флагом, если учитывать политические волнения в стране и публичные высказывания президента Дональда Трампа. Аманду тут же поддержал соотечественник Джон Иснер. Он назвал «отстойными» вопросы к игрокам не о теннисе.

Анисимова родилась в США в 2001 году, её родители – русские эмигранты.

