Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса впервые стала мамой. Она родила сына

Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса впервые стала мамой. Она родила сына
Комментарии

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 32-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса сообщила, что неделю назад впервые стала мамой.

«Наше маленькое чудо. Маркос Борхес Мугуруса отмечает неделю с момента своего появления», — подписала трогательное фото Мугуруса на своей странице в соцсети.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Мугуруса, завершившая карьеру в апреле 2024 года, замужем за Артуром Борхесом. Он является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.

32-летняя Мугуруса — чемпионка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017); победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021); победительница 15 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android