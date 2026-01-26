Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса впервые стала мамой. Она родила сына

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 32-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса сообщила, что неделю назад впервые стала мамой.

«Наше маленькое чудо. Маркос Борхес Мугуруса отмечает неделю с момента своего появления», — подписала трогательное фото Мугуруса на своей странице в соцсети.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Мугуруса, завершившая карьеру в апреле 2024 года, замужем за Артуром Борхесом. Он является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.

32-летняя Мугуруса — чемпионка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017); победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021); победительница 15 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде).