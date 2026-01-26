Скидки
«Нужно что-то ещё добавлять». Сафина — о поражении Мирры Андреевой от Свитолиной на AO

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я знала, что ей будет непросто. Честно, ей с такими игроками, как Элина, нужно что-то ещё добавлять. Эти игроки достаточно опытны, не сказать, что юниорки, он изучили стиль игры Мирры. Элина очень подготовлена была и очень грамотно сыграла тактически, не позволяя Мирре использовать её сильные стороны. К сожалению, Мирра не смогла перестроиться, когда у неё не сработал план А», — сказала Сафина в видео на YouTube-канале «Больше!».

Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
