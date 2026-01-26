«Нужно что-то ещё добавлять». Сафина — о поражении Мирры Андреевой от Свитолиной на AO

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала поражение седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой от украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира Свитолиной.

«Я знала, что ей будет непросто. Честно, ей с такими игроками, как Элина, нужно что-то ещё добавлять. Эти игроки достаточно опытны, не сказать, что юниорки, он изучили стиль игры Мирры. Элина очень подготовлена была и очень грамотно сыграла тактически, не позволяя Мирре использовать её сильные стороны. К сожалению, Мирра не смогла перестроиться, когда у неё не сработал план А», — сказала Сафина в видео на YouTube-канале «Больше!».