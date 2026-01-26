Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Динара Сафина назвала главного претендента у женщин на титул Australian Open — 2026

Динара Сафина назвала главного претендента у женщин на титул Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина рассказала, кого считает основной претенденткой на титул у женщин на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

– Хочешь не хочешь, я бы всё равно назвала Арину [Соболенко].

– А [Кори] Гауфф?
– Внутри себя её не рассматриваю [как претендентку на титул], не знаю, с чем это связано. Хотя тоже достаточно уверенно идёт по сетке она.

– А Анисимова?
– Я считаю, на харде взять титул у неё шансов даже больше, чем на траве, и 100% на грунте. Сможет ли выиграть в Австралии? Почему-то внутри не верится, что сможет, хотя она достаточно уверенно идёт по сетке. Но Арина как-то постоянно на слуху. Как-то на неё и на Рыбакину больше всё внимание, может быть, это на пользу Аманде, — сказала Сафина в видео на YouTube-канале «Больше!».

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
«Я хотела собственный бренд». Коммерческие сделки принесли Соболенко $ 30 млн за сезон «Я хотела собственный бренд». Коммерческие сделки принесли Соболенко $ 30 млн за сезон
«Теперь я верю в себя». Русская американка Аманда Анисимова стала первой ракеткой США «Теперь я верю в себя». Русская американка Аманда Анисимова стала первой ракеткой США
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android