Динара Сафина назвала главного претендента у женщин на титул Australian Open — 2026

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина рассказала, кого считает основной претенденткой на титул у женщин на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

– Хочешь не хочешь, я бы всё равно назвала Арину [Соболенко].

– А [Кори] Гауфф?

– Внутри себя её не рассматриваю [как претендентку на титул], не знаю, с чем это связано. Хотя тоже достаточно уверенно идёт по сетке она.

– А Анисимова?

– Я считаю, на харде взять титул у неё шансов даже больше, чем на траве, и 100% на грунте. Сможет ли выиграть в Австралии? Почему-то внутри не верится, что сможет, хотя она достаточно уверенно идёт по сетке. Но Арина как-то постоянно на слуху. Как-то на неё и на Рыбакину больше всё внимание, может быть, это на пользу Аманде, — сказала Сафина в видео на YouTube-канале «Больше!».