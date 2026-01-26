«Было непросто». Музетти — о победе над Фрицем в 1/8 финала Australian Open
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Счёт — 6:2, 7:5, 6:4.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Никогда не играл на профессиональном уровне на арене Рода Лэйвера, и это было очень приятное ощущение. Думаю, в первом сете стало ясно, что у Тейлора были какие-то физические проблемы, но потом он поднял свой уровень, и победить оказалось непросто. Ключевым моментом была моя способность сосредоточиться на своей игре, не думая ни о чём, кроме соблюдения своего плана», — приводит слова Музетти Punto de Break.
В четвертьфинале соревнований в Мельбурне итальянец встретится с титулованным сербом Новаком Джоковичем.
