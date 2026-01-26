Скидки
Теннис

«Было непросто». Музетти — о победе над Фрицем в 1/8 финала Australian Open

«Было непросто». Музетти — о победе над Фрицем в 1/8 финала Australian Open
Комментарии

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Счёт — 6:2, 7:5, 6:4.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Никогда не играл на профессиональном уровне на арене Рода Лэйвера, и это было очень приятное ощущение. Думаю, в первом сете стало ясно, что у Тейлора были какие-то физические проблемы, но потом он поднял свой уровень, и победить оказалось непросто. Ключевым моментом была моя способность сосредоточиться на своей игре, не думая ни о чём, кроме соблюдения своего плана», — приводит слова Музетти Punto de Break.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне итальянец встретится с титулованным сербом Новаком Джоковичем.

Комментарии
