Арина Соболенко — Ива Йович: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Арина Соболенко — Ива Йович: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
В ночь с 26 на 27 января в Мельбурне пройдёт встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Ивой Йович, занимающей в рейтинге WTA 27-ю строчку. Матч начнётся не ранее 3:30 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

«Я хотела собственный бренд». Коммерческие сделки принесли Соболенко $ 30 млн за сезон
