Швёнтек: сейчас на высоком уровне соревнуется гораздо больше игроков, чем 10 лет назад

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о равенстве в уровне в WTA-туре.

«Перед матчем я обычно осознаю свои сильные стороны и знаю, что должна использовать их на корте в полной мере, независимо от рейтинга соперницы. В целом могу сказать, что сейчас на очень высоком уровне соревнуется гораздо больше игроков, чем, например, 10 лет назад. Хотя я тогда не играла, но слышу это от людей с большим опытом: уровень стал гораздо ровнее. Уже не работает так, что у тебя преимущество в навыках — вышел, сыграл и выиграл. Не так это работает», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.