Ига Швёнтек рассказала, когда поняла, что может стать профессиональной теннисисткой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, когда поняла, что может стать профессиональной теннисисткой.

«Наверное, когда сыграла свой первый юниорский «Шлем» и показала хороший результат на «Ролан Гаррос» в 15 лет. Тогда начала верить, что хочу этим заниматься по-настоящему и сделать всё возможное, чтобы стать профи. «Шлемы» мне всегда нравились, у них особая атмосфера. Никогда не думала, что выиграю столько турниров или дойду до первого места. Всегда была реалисткой. Просто работала день за днём. Всё произошло очень быстро, и потом я чувствовала, что должна доказать, что достойна этого места. Горжусь этим», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

