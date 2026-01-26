Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, когда поняла, что может стать профессиональной теннисисткой.

«Наверное, когда сыграла свой первый юниорский «Шлем» и показала хороший результат на «Ролан Гаррос» в 15 лет. Тогда начала верить, что хочу этим заниматься по-настоящему и сделать всё возможное, чтобы стать профи. «Шлемы» мне всегда нравились, у них особая атмосфера. Никогда не думала, что выиграю столько турниров или дойду до первого места. Всегда была реалисткой. Просто работала день за днём. Всё произошло очень быстро, и потом я чувствовала, что должна доказать, что достойна этого места. Горжусь этим», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.