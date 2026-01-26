«Завтра в Мельбурне +46». Вихлянцева посоветовала игрокам положить капустные листы в кепки

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева дала совет теннисистам, которые примут участие в матчах Australian Open — 2026 в ночь на 27 января мск.

«Завтра в Мельбурне +46. Рассказываю секрет, которым иногда пользовалась на матчах под кепкой. Это капустный лист!!! И это не шутки, правда помогает легче перенести жару. Завтра игрокам удачи», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

В одиночном разряде пройдут следующие четвертьфинальные матчи:

3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29);

5:30. Александр Зверев (Германия, 3) – Лёнер Тьен (США, 25);

11:00. Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12);

12:30. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 6).

По прогнозам синоптиков, основной пик жары придётся на время, когда Зверев будет играть с Тьеном.