Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Завтра в Мельбурне +46». Вихлянцева посоветовала игрокам положить капустные листы в кепки

«Завтра в Мельбурне +46». Вихлянцева посоветовала игрокам положить капустные листы в кепки
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева дала совет теннисистам, которые примут участие в матчах Australian Open — 2026 в ночь на 27 января мск.

«Завтра в Мельбурне +46. Рассказываю секрет, которым иногда пользовалась на матчах под кепкой. Это капустный лист!!! И это не шутки, правда помогает легче перенести жару. Завтра игрокам удачи», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

В одиночном разряде пройдут следующие четвертьфинальные матчи:

3:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29);
5:30. Александр Зверев (Германия, 3) – Лёнер Тьен (США, 25);
11:00. Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12);
12:30. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 6).

По прогнозам синоптиков, основной пик жары придётся на время, когда Зверев будет играть с Тьеном.

Материалы по теме
Топ-события вторника: Australian Open, СКА против «Локомотива» в КХЛ, НБА и футбол
Топ-события вторника: Australian Open, СКА против «Локомотива» в КХЛ, НБА и футбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android