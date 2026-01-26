Скидки
Янник Синнер — про Australian Open: напряжение нарастает, нас осталось всего восемь

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что Открытый чемпионат Австралии – 2026, на котором он защищает титул, близится к завершению. Мужской финал пройдёт 1 февраля.

«Напряжение нарастает, нас осталось всего восемь. Я рад, что всё ещё здесь, и принимаю каждый день таким, какой он есть. Иногда дела идут лучше, иногда – нет: я стараюсь контролировать то, что могу, а об остальном не думаю. Мы тренируемся ради таких моментов, хорошо готовимся, и в худшем случае просто проиграем матч. Приятно, что осталось ещё два итальянца, у Лоренцо тоже будет тяжёлая игра. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Синнера Sky Sport Italia.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
