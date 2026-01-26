Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тяжело». Хуан-Карлос Ферреро высказался о просмотре матчей Алькараса на Australian Open

«Тяжело». Хуан-Карлос Ферреро высказался о просмотре матчей Алькараса на Australian Open
Комментарии

Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, поделился своими эмоциями от игры испанца на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Тяжело, когда видишь, как он соревнуется, и при этом всю свою команду на трибунах… Это непростое чувство. Я доволен его игрой и тем, что он ещё не отдал ни одного сета на этом турнире. Он играет на очень высоком уровне, поздравляю его и надеюсь, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

Алькарас действительно без потери сета дошёл до четвертьфинала AO, где сразится с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.

Материалы по теме
Алькараса заставили снять умный браслет на Australian Open. Из-за чего?
Истории
Алькараса заставили снять умный браслет на Australian Open. Из-за чего?
Алькараса в 1/4 финала AO ждут 15 тысяч фанатов и набравший ход топ-игрок. Будет жарко! Алькараса в 1/4 финала AO ждут 15 тысяч фанатов и набравший ход топ-игрок. Будет жарко!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android