«Тяжело». Хуан-Карлос Ферреро высказался о просмотре матчей Алькараса на Australian Open

Хуан-Карлос Ферреро, бывший многолетний тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, поделился своими эмоциями от игры испанца на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
«Тяжело, когда видишь, как он соревнуется, и при этом всю свою команду на трибунах… Это непростое чувство. Я доволен его игрой и тем, что он ещё не отдал ни одного сета на этом турнире. Он играет на очень высоком уровне, поздравляю его и надеюсь, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Ферреро Punto de Break.
Алькарас действительно без потери сета дошёл до четвертьфинала AO, где сразится с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.
