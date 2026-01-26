«В момент ничего не приходит в голову». Швёнтек — о надписях на камере после матча

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, трудно ли ей придумать фразу для надписи на камере после победы в матче.

— Любопытная деталь вашей работы — момент после матча, когда вы выигрываете и вам дают ручку, чтобы расписаться на камере. Сегодня вы чуть замешкались.

— Мой разум полностью пустеет каждый раз.

— Трудно придумать, что написать?

— Думаю, мне стоит заранее подготовиться и сделать список шуток или милых фраз, потому что в момент ничего не приходит в голову. После матча я думаю только об игре, скучных вещах или о следующем поединке. Я ещё погружена в теннис, так что сложно резко переключиться и придумать что-то забавное. К тем, кто блестяще справляется в такие моменты, у меня огромное уважение, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.