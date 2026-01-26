Скидки
Теннис

Динара Сафина объяснила поражение Рублёва от Серундоло на Australian Open — 2026

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала поражение Андрея Рублёва в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Сафину, в частности, попросили объяснить слова её брата и тренера Рублёва Марата Сафина, которые он говорил подопечному во время матча. «Сам поактивнее, сам, сам, сам! Хватит его уважать, *****. Слишком ***** уважаешь его», — в частности, говорил Сафин во время матча.

«В принципе, обычная фраза. Андрею изначально некомфортно играть против Серундоло. Он ему часто проигрывает. Понятно, что у него внутри какой-то страх, что он его не может почему-то обыграть. И Марат пытался ему как бы объяснить, мол, ты про себя-то не забывай. Потому что если предыдущие матчи Андрей играл от себя, то тут он играл от соперника», — сказала Сафина в видео на YouTube-канале «Больше!».

