«Ухожу с высоко поднятой головой». Киз — о том, что не смогла защитить титул на AO

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала поражение в матче с соотечественницей Джессикой Пегулой в четвёртом круге Australian Open — 2026, где не смогла защитить титул.
«Очевидно, не так я хотела завершить здесь всё, но я очень горжусь собой. Возвращение на турнир в роли действующей чемпионки, преодоление такого давления, дополнительные нервы — это то, чем я по-настоящему горжусь. Сегодня просто был один из тех дней, когда Джессика меня переиграла, так что ухожу с высоко поднятой головой.
Она с самого начала отлично работала, диктовала розыгрыши. Чувствовала, что, если сразу не нанесла хороший удар, она быстро входила и брала очко под контроль. Я пыталась вернуть доминирование, может, во втором сете была ближе к брейку, но допустила лёгкие ошибки и не смогла хорошо повоевать в ключевые моменты», — сказала Киз на пресс-конференции.
