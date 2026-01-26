Скидки
«Ухожу с высоко поднятой головой». Киз — о том, что не смогла защитить титул на AO

Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала поражение в матче с соотечественницей Джессикой Пегулой в четвёртом круге Australian Open — 2026, где не смогла защитить титул.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Очевидно, не так я хотела завершить здесь всё, но я очень горжусь собой. Возвращение на турнир в роли действующей чемпионки, преодоление такого давления, дополнительные нервы — это то, чем я по-настоящему горжусь. Сегодня просто был один из тех дней, когда Джессика меня переиграла, так что ухожу с высоко поднятой головой.

Она с самого начала отлично работала, диктовала розыгрыши. Чувствовала, что, если сразу не нанесла хороший удар, она быстро входила и брала очко под контроль. Я пыталась вернуть доминирование, может, во втором сете была ближе к брейку, но допустила лёгкие ошибки и не смогла хорошо повоевать в ключевые моменты», — сказала Киз на пресс-конференции.

Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле и не смогла защитить титул Australian Open
